Академик РАН оценил шанс повторного введения карантина в России

Оснований ожидать повторного введения в России карантинных мер в связи с пандемией нет, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

Руководители страны и Роспотребнадзор называют ситуацию с распространением коронавируса в России контролируемой, напомнил ученый. По его мнению, новые ограничительные меры вводиться не будут, однако запрет на массовые мероприятия сохранится.

Кроме того, академик не ожидает серьезного роста заболеваемости COVID-19.

«Повального количества пациентов точно не будет, потому что сейчас врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома. Они теперь знают, какое лечение и когда применять», – пояснил Зверев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, более 23 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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