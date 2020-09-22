Российский моряк объявил голодовку на борту танкера в Стамбуле

Старший помощник капитана танкера Shovket Alekperova (Шовкет Алекперова) компании Palmali (Палмали), который с мая стоит на рейде в порту Стамбула, объявил забастовку. Об этом сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков.

На борту судна помимо помощника из Астрахани находится капитан из Ростова Вадим Каючкин. На корабле также ранее на протяжении 10 месяцев пребывал повар, но его отпустили домой.

Старпом находится на танкере уже 13 месяцев, он не получает зарплату, у него есть кредиты и ипотека.

На сайте организации указано, что делом начали заниматься судебные приставы.

Как сообщила инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийские Ольга Ананьина, компания Palmali никак не реагирует на обращения моряков. То есть, единственная надежда остается на страховую компанию, которая обязана оплатить репатриацию экипажа судна.

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