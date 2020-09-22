Журналист российского происхождения из США найден мертвым в Стамбуле

Журналист российского происхождения, гражданин США, Андре Влчек был найден мертвым в своем автомобиле в Стамбуле во вторник, 22 сентября. Об этом сообщил телеканал NTV.

Известно, что 57-летний репортер приехал в Стамбул с супругой и двумя водителями из провинции Самсун на севере Турции.

Когда они приехали к гостинице в стамбульском районе Каракей, где намеревались остановиться, жена попыталась разбудить спящего Влчека, но он не подавал признаков жизни. Прибывшие на место инцидента врачи подтвердили смерть мужчины. По факту произошедшего начато расследование.

Андре Влчек родился в Ленинграде. Когда получил гражданство США, начал работать военным репортером зонах конфликтов, в том числе в Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Конго и других. Влчек известен благодаря своим журналистским расследованиям. Кроме того, в соавторстве с американским лингвистом и философом Ноамой Хомским написал книгу «О западном терроризме».

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