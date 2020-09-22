Медведев заявил о предотвращении десятков терактов на транспорте в РФ
Анна Светлова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 2018 года российский транспорт удалось полностью защитить от действий террористов. Об этом сообщает ТАСС.
Ссылаясь на данные Национального антитеррористического комитета, он отметил, что в прошлом году силовикам удалось предотвратить 34 теракта.
Кроме того, за этот же период нейтрализовано и задержано около тысячи террористов и их пособников.
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