Медведев заявил о предотвращении десятков терактов на транспорте в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 2018 года российский транспорт удалось полностью защитить от действий террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Ссылаясь на данные Национального антитеррористического комитета, он отметил, что в прошлом году силовикам удалось предотвратить 34 теракта.

Кроме того, за этот же период нейтрализовано и задержано около тысячи террористов и их пособников.

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