Две трети россиян согласились бы пройти полиграф при приеме на работу

Павел Посадский

Около 63% жителей России согласились бы пройти проверку на «детекторе лжи» при приеме на новую работу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования, всего 7% работодателей в России устраивают регулярные проверки на полиграфе для определенной категории новых сотрудников, и лишь 1% компаний тестируют таким образом каждого потенциального кандидата.

В свою очередь, не возражают против прохождения «детектора лжи» 63% российских жителей. Больше всего людей, которые лояльно относятся к такой процедуре, встречаются среди граждан до 24 лет.

В свою очередь, против проверок на полиграфе выступают около 22% россиян, среди лиц старше 45 лет — 25%.

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