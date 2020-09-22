В России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса

Анна Светлова

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 6 215, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 976 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 917 949.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 19 649. За минувшие сутки зафиксировано 160 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 115 810 случаев COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московские врачи вылечили еще 1191 пациента от коронавируса

— Минздрав разрешил испытания инактивированной вакцины от COVID-19

— Мантуров рассказал, когда РФ выйдет на максимум по выпуску вакцины от COVID-19