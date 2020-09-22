Ковидный коечный фонд в России заполнен на 81%
Елизавета Мележенкова
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Выделенный под больных COVID-19 коечный фонд заполнен более чем на 81%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав.
Там отметили, что это связано с ожидаемым приростом новых случаев.
Всего для зараженных коронавирусом в стране подготовлены 126,2 тыс мест. Именно созданный потенциал позволил адекватно реагировать на неблагоприятное развитие ситуации.
Согласно последним данным, за весь период пандемии в России инфекцию перенесли 1 109 595 жителей России. Из них вылечились 911 973 пациента, скончались 19 489.
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