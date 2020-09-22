В Роспотребнадзоре рассказали об опасности домашних солений

Бернст Ю.

Употребление солений и консервов домашнего приготовления может стать причиной ботулизма, рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что при ботулизме поражается центральная нервная система, и при несвоевременном обращении за медицинской помощью возможен летальный исход.

Возбудители заболевания живут только при отсутствии доступа кислорода, что относится к герметично закрытым консервам, соленьям и копчениям домашнего производства, объяснили специалисты.

Они рекомендовали хранить эти продукты только в холодильнике или погребе, а перед непосредственным употреблением подвергнуть их термической обработке в течение 15–20 минут.

Наиболее опасными являются консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, портулака, свеклы и укропа, так как эти продукты сложно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма, добавили в ведомстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не умереть с голоду: как россияне готовятся к зиме

— Россиян предупредили об опасности покупки продуктов с рук