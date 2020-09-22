В Чернобыль впервые за 100 лет вернулись медведи

Впервые более чем за 100 лет в Чернобыльскую зону вернулся медведь, передает «Би-би-си» со ссылкой на исследователя зоны Сергея Гащака.

Также отмечается существенный рост популяции в Чернобыле волков и рысей.

По мнению эксперта, возвращение крупного хищника может быть связано с отсутствием на этих землях человека, а также следов его деятельности. Гащак рассказал, что нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, так как люди преследуют этих животных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чернобыльскую зону отчуждения открывают для посетителей

— На Украине предупредили об экологической катастрофе хуже Чернобыля