Жительница Подмосковья убила партнера во время секса

Жительница подмосковного Ногинска убила партнера во время секса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились сотрудники скорой помощи, установившие, что мужчина умер в результате черепно-мозговой травмы, рассказал источник. Следователи выяснили, что сожительница погибшего во время интимной близости ударила его локтем в голову.

После инцидента пара легла спать, а утром женщина обнаружила партнера мертвым, указано в сообщении. По информации источника, женщина ранее была судима по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В настоящее время она задержана.

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