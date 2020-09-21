В районе озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
Дарья Тарасенко
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска, который населяют около 586 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
В настоящее время данных о пострадавших и возможных разрушениях пока не было.
Также очевидцы рассказывают в социальных сетях, что в Иркутске чувствовалось минимум три толчка. По словам одной из жительниц, у них дома тряслись стены, качались люстры, падали вещи, а также выли собаки.
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