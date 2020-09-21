В США за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19

В США за сутки число новых заражений коронавирусом выросло на 38 978, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 8,6 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в США инфекцией заразились 6 812 332 человек. Жертвами вируса стали 199 513 пациентов, в том числе 230 за последние сутки.

Днем ранее в Америке было зафиксировано 41 037 случаев COVID-19 и 689 смертей соответственно.

Успешно справились с заболеванием 2 590 671 американец.

США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия с 5 487 580 случаями заражения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от коронавируса вылечились еще 988 человек

— Жириновский сделал второй укол вакцины от коронавируса

— Попова заявила, что в России пока не требуется введение новых мер по COVID-19