Попова заявила, что в России пока не требуется введение новых мер по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России новые меры из-за распространения коронавируса пока вводиться не будут, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране <...> В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — сказала Попова.

По ее словам, специалисты заранее были готовы к тому, что во второй декаде сентября начнется рост числа новых заражений коронавирусом. Все службы были к этому готовы.

Она добавила, что в текущей ситуации «нет ничего неизвестного», и прирост заболевших «эпидемиологически понятен».

Всего в России с начала пандемии было зафиксировано 1 109 595 случаев заражения коронавирусом, вылечились 911 973 пациента, скончались 19 489.

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