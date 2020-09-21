Легкомоторный самолет упал в Югре

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло падение легкомоторного самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В Сургутском районе ХМАО возле одного из озер произошло падение легкомоторного самолета», — рассказали в ведомстве.

На борту находились два человека, они не пострадали и сейчас находятся на берегу водоема.

В МЧС добавили, что за людьми на вертолете МИ-8 вылетели спасатели.

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