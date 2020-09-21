За минувшие сутки в Москве выявлен рекордный прирост случаев COVID-19

За минувшие сутки прирост новых случаев COVID-19 в Москве оказался рекордным за три последних месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, коронавирус был подтвержден у 915 человек. Предыдущий рекорд был установлен в столице 22 июня — тогда за сутки COVID-19 подтвердили у 1081 жителя.

Всего в настоящий момент в Москве насчитывается 277 408 зарегистрированных случаев COVID-19. При этом 237 935 человек уже поправились, 5069 пациентов скончались.

В общем по России за минувшие сутки выявили 6 196 новых случаев коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии всего инфекцию перенесли 1 109 595 жителей России. Из них вылечились 911 973 пациента, скончались 19 489.

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