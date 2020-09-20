На пивном заводе в Киеве прогремел взрыв

Гендиректор пивного завода Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко сообщил в своем Facebook, что на предприятии 20 сентября произошел взрыв.

По его словам, происшествие случилось, когда два работника подрядной организации осуществляли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них отделался незначительными ссадинами.

В результате взрыва была повреждена крыша очистных сооружений, указал Шевченко.

По предварительной информации, во время сварки взорвался газовый баллон.