В Белоруссии во время митинга у силовиков сломался водомет

В Минске во время очередной акции протеста у силовиков сломался водомет, которым они пытались разогнать демонстрантов. Об этом сообщает белорусский портал TUT.by.

Инцидент произошел в районе пересечения улицы Козловского и проспекта Независимости. Под спецтехникой образовалась лужа оранжевого цвета, а шланги в какой-то момент перестали подавать воду.

Несмотря на тщетные попытки починить устройство, в конечном итоге силовики были вынуждены отогнать машину.

Ранее стало известно, что на воскресных протестных акциях в Белоруссии были задержаны более 140 человек.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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