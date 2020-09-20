В Финляндии паром с 11 россиянами сел на мель
Антон Демидов
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Паром Amorella с 11 россиянами на борту сел на мель в Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
пресс-атташе посольства России Марину Шкуренко.
Как стало известно, инцидент произошел у Аландских островов. На борту судна были 207 пассажиров и 74 члена команды. Все они были эвакуированы, никто не пострадал.
По словам пресс-аташе, консульство России на Аландских островах и посольство России в Финляндии оказали гражданам РФ содействие.
«Все россияне размещены в отеле в городе Мариехамн», — сказала Шкуренко.
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