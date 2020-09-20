В Финляндии паром с 11 россиянами сел на мель

Паром Amorella с 11 россиянами на борту сел на мель в Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на

пресс-атташе посольства России Марину Шкуренко.

Как стало известно, инцидент произошел у Аландских островов. На борту судна были 207 пассажиров и 74 члена команды. Все они были эвакуированы, никто не пострадал.

По словам пресс-аташе, консульство России на Аландских островах и посольство России в Финляндии оказали гражданам РФ содействие.

«Все россияне размещены в отеле в городе Мариехамн», — сказала Шкуренко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Астрахани сухогруз сел на мель

— Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

— Теплоход с пассажирами сел на мель в Рязанской области