В Белоруссии на протестных акциях в воскресенье задержали более 140 человек
На протестных акциях в Белоруссии в воскресенье были задержаны 142 человека. Часть из них к настоящему времени отпустили из отделений, свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».
Так, по информации правозащитников, 20 сентября в Минске был задержан 91 демонстрант, в регионах — 51.
Среди задержанных оказался также один гражданин России.
Кроме того, силовики увезли в отделение доверенное лицо экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Олега Моисеева. В Координационном совете оппозиции уже подтвердили его задержание.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Газ в Бресте, музыка в Минске: белорусы вновь вышли на протест
— Тихановская обратилась к белорусам, которые не вышли на протесты
— На протестах в Минске милиция включила через динамики песню в поддержку Лукашенко