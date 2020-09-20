В Белоруссии на протестных акциях в воскресенье задержали более 140 человек

На протестных акциях в Белоруссии в воскресенье были задержаны 142 человека. Часть из них к настоящему времени отпустили из отделений, свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».

Так, по информации правозащитников, 20 сентября в Минске был задержан 91 демонстрант, в регионах — 51.

Среди задержанных оказался также один гражданин России.

Кроме того, силовики увезли в отделение доверенное лицо экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Олега Моисеева. В Координационном совете оппозиции уже подтвердили его задержание.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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