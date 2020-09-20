При взрыве газа в Тюмени пострадали два человека

Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Тюмени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный депздрав.

«На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу №1», — сообщили в департаменте.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени около 18.10 по мск. В результате ЧП было разрушено три балкона и повреждены две квартиры. Спасатели эвакуировали из здания 75 человек.

Отмечается, что несущие конструкции дома не пострадали. На месте взрыва работают 14 сотрудников МЧС и шесть единиц техники.

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