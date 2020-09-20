Подросток отдал гадалке деньги и драгоценности матери на 5 млн рублей
Карина Казанцева
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В Москве подросток отдал гадалке деньги и драгоценности матери на 5 млн рублей, чтобы снять порчу. Об этом пишет РЕН.
Отмечается, что мальчик отдал гадалке деньги и драгоценности в сквере на лавочке.
В столичную полицию обратилась мать подростка. Правоохранители проводят проверку.
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