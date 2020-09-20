В Грозном загорелся рынок
Карина Казанцева
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На улице Лорсанова в Грозном загорелся второй этаж рынка «Беркат», пишет РЕН.
Пожар, которому присвоен второй ранг сложности, распространился на 200 квадратных метров.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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