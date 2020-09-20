В Грозном загорелся рынок

Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание

На улице Лорсанова в Грозном загорелся второй этаж рынка «Беркат», пишет РЕН.

Пожар, которому присвоен второй ранг сложности, распространился на 200 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Директор Ленинградского зоопарка вызволила капибару из пожара

В Тульской области произошел пожар на заводе «Азот»

В Красноярске при пожаре погибли женщина и ее шестилетний ребенок