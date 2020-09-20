Великобритания вводит крупные штрафы за нарушение самоизоляции

С 21 сентября в Великобритании максимальный штраф за нарушение карантина и самоизоляции будет составлять 10 тысяч фунтов (около 876995 руб.). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что штраф получат те граждане, которые неоднократно нарушали карантин при положительном тесте на коронавирус. Такой же штраф ожидает людей, игнорирующих предписание отправиться на самоизоляцию.

Штраф, который изначально составит 1000 фунтов, будет увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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