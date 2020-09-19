Минпросвещения фиксирует жалобы на организацию горячего питания в школах
Анна Светлова
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Минпросвещения России получила около 2 тыс. сообщений с жалобами, треть из них — претензии к качеству питания в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В службе отметили, что для огромной России с большим количеством школьников это хороший результат.
До начала учебного года в 2020 году Минпросвещения запустило специальную горячую линию по вопросам горячего питания, с 17 сентября свои предложения и замечания граждане могут оставить на портале «Госуслуги».
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