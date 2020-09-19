Навальный рассказал о своем восстановлении после комы

Блогер Алексей Навальный рассказал о своем восстановлении после выхода из комы в берлинской больнице Charite.

«Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Навального, он совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, где брать слова.

«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — рассказал блогер.

Он добавил, что впереди еще много нерешенных проблем, однако врачи берлинской клиники уже решили главную — вывели из состояния «технически живого человека».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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