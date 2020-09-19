Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об изменениях, которые планируется ввести в Трудовой кодекс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы вместе сейчас прорабатываем изменения в Трудовой кодекс. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности», — заявил министр.

По его словам, основная задача — это сохранение прав работников.

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