Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе
Катерина Медведева
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Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об изменениях, которые планируется ввести в Трудовой кодекс. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы вместе сейчас прорабатываем изменения в Трудовой кодекс. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности», — заявил министр.
По его словам, основная задача — это сохранение прав работников.
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