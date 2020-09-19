Число случаев COVID-19 в Петербурге превысило 40,5 тысячи
Анна Светлова
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С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 40 517 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
За последние сутки в северной столице COVID-19 выявили у 212 человек, обследованы 24 634 пациента.
В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 568 человек, из них трое — в обсерваторе, 565 — контактные.
При этом в общей сложности в Петербурге жертвами инфекции стали 2762 человека. Вылечились 27 717 человек.
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