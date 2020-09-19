Полиция задержала мужчину за угрозу взорвать монастырь и храм в Екатеринбурге

Полицейские задержали мужчину, который угрожал заминировать Среднеуральский женский монастырь и Храм на Крови в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

По его словам, полиция получала в течение двух дней сообщения о минировании монастыря и храма, а также спортивного комплекса «Динамо».

Отмечается, что каждый факт тщательно проверялся, взрывные устройства найдены не были.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале областного центра. Мужчина заявил, что его действия были всего лишь хулиганской выходкой.

В отношении него полиция Верхней Пышмы возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма. .

Известно, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах.

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