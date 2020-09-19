В России выявили 6 065 новых случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России за прошедший день зафиксировали 6 065 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Выздоровели еще 5 255 человек, скончались 144.
Всего в стране коронавирус был обнаружен у 1 097 251 человека, выздоровели 906 462 пациента, кончались 19 339.
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