В России выявили 6 065 новых случаев коронавируса

В России за прошедший день зафиксировали 6 065 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Выздоровели еще 5 255 человек, скончались 144.

Всего в стране коронавирус был обнаружен у 1 097 251 человека, выздоровели 906 462 пациента, кончались 19 339.

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