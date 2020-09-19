В Минздраве РФ назвали ситуацию с коронавирусом контролируемой

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что с наступлением осени выросло число заболевших коронавирусом, так как это естественных процесс. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Идет естественный процесс увеличения количества заболевших. Появляется все больше данных, что для коронавируса характерно сезонное повышение заболеваемости, как и для других инфекций, передающихся аэрозольным путем», — рассказал он.

При этом специалист выразил мнение, что ситуация находится под контролем и чрезвычайные меры не нужно будет применять.

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