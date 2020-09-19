Самая пожилая жительница мира установила рекорд долголетия в Японии

Канэ Танака, чье имя представлено в Книге рекордов Гиннеса как самого пожилого жителя планеты, побила новый рекорд продолжительности жизни в Японии — 19 сентября ей исполнилось 117 лет и 261 день. Об этом информирует телеканал NHK.

Прежний всеяпонский рекорд – 117 лет и 260 дней принадлежал Наби Тадзиме, она умерла в 2018 году.

Канэ Танака появилась на свет 2 января 1903 года, она намерена дождаться своих 120 лет. Женщина любит шоколад и газированные напитки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Япония побила рекорд по числу жителей старше 100 лет