В субботу в Москве ожидается до +14°С

В Москве в субботу, 19 сентября, ожидается до +14°С. В столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +12...+14°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 16 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +5...+7°С. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, а ночью — 746 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.