В Красноярске при пожаре погибли женщина и ее шестилетний ребенок
Антон Демидов
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В частном жилом доме, расположенном в Ленинском районе Красноярска, произошел пожар, в результате которого погибла женщина с ребенком, передает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
По одной из версий правоохранителей, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
«Обнаружены тела женщины и ее 6-летней дочери, мужчина и 17-летняя дочь доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, осуществляется проверка.
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