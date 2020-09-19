В Красноярске при пожаре погибли женщина и ее шестилетний ребенок

В частном жилом доме, расположенном в Ленинском районе Красноярска, произошел пожар, в результате которого погибла женщина с ребенком, передает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По одной из версий правоохранителей, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

«Обнаружены тела женщины и ее 6-летней дочери, мужчина и 17-летняя дочь доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, осуществляется проверка.

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