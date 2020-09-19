Мужчина попытался без снаряжения покорить самый высокий небоскреб Парижа

Французские полицейские задержали мужчину в пятницу, 18 сентября, после того, как он попытался без страховки взобраться на самый высокий небоскреб города — башню Монпарнас. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Сообщается, что экстремал без страховки залез залез до середины небоскреба. Однако продолжить свой путь наверх он не смог, к нему спустились спасатели на веревке. Они эвакуировали мужчину, после чего передали его полиции.

Известно, что здание находится в XV округе французской столицы. Его высота составляет 209 м.