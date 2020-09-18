В Тульской области произошел пожар на заводе «Азот»
Бернст Ю.
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На территории завода АО НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области произошла разгерметизация трубопровода, что привело к возгоранию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное отделение МЧС.
Площадь возгорания составила 10 кв. м.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
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