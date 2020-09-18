В Санкт-Петербурге восемь детей отравились хлором

Восемь детей отравились парами хлора в Санкт-Петербурге во время купания в бассейне во Фрунзенском районе. Об этом ТАСС сообщили на городской станции скорой медицинской помощи.

Отмечается, что пятеро пострадавших направлены в больницу.

«Из них двое — легкая степень, трое — в средней степени (тяжести). Еще трое детей — легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации», — говорится в сообщении.

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