Поезд сошел с рельсов в Испании
Катерина Медведева
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Следовавший из испанского Вальядолида в Мадрид поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям столичного региона.
Происшествие произошло в районе населенного пункта Сарсалехо. В вагонах находились 25 человек, четыре человека получили травмы, двое из них были госпитализированы.
Причиной схода поезда с рельсов стали проливные дожди, размывшие пути.
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