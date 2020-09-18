Поезд сошел с рельсов в Испании

Следовавший из испанского Вальядолида в Мадрид поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям столичного региона.

Происшествие произошло в районе населенного пункта Сарсалехо. В вагонах находились 25 человек, четыре человека получили травмы, двое из них были госпитализированы.

Причиной схода поезда с рельсов стали проливные дожди, размывшие пути.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скоростной поезд сошел с рельсов во Франции

— На севере Италии с рельсов сошел скоростной поезд

— AP: при сходе с рельсов поезда в Шотландии погиб человек