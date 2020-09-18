В Севастополе возобновили обязательный масочный режим

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил снова ввести в городе обязательный масочный режим, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ношение масок будет обязательным в закрытых помещениях, транспорте, в учреждениях культуры, на объектах торговли и в других местах массового скопления людей.

При этом в городе не будут ограничивать работу сфер экономики из-за инфекции.

«Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета», — добавил губернатор.

Коронавирус в Севастополе зафиксирован у 737 человек, выздоровели 506, умер 21.

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