Художник из США собрал больше $50 млн на покупку тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна заявил, что на покупку тела Владимира Ленина собрали больше $50 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта. Всего художнику удалось собрать более $50 млн.

«Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков», — добавил он.

Ранее Датуна заявил, что желает выкупить тело Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне. По словам художника, жители США устали от «агрессивного капитализма», а мавзолей станет «символом перемен». При этом в ЦК КПРФ негативно оценили эту идею, сообщив, что тело Ленина в мавзолее на Красной площади – это окончательное решение, которое не будет пересматриваться.

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