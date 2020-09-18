В Якутии 84-летняя женщина отпугнула рыками напавшего на нее медведя

В Якутии пожилая женщина отпугнула медведя рыками и подожженной газетой. Об этом пишет SakhaDay.

84-летняя жительница села Асыма Горного улуса встретилась с диким зверем, собирая ягоды. Будучи в прошлом охотницей, женщина не растерялась и не убежала, а подожгла газету и «на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом».

Случившееся подтвердили в администрации села. Сама пенсионерка и ее родственники не стали комментировать инцидент, сославшись на стресс.

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