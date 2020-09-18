Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли улики из России, зная, что на них содержится отравляющее вещество, заявил глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры» Александр Грибаков. Об этом пишет РИА «Новости».

Грибаков отметил, что за незаконное перемещение через границу отравляющих веществ виновным может грозить до семи лет лишения свободы.

«Если эта бутылка действительно содержала отравляющее вещество, если она действительно вывезена за пределы Российской Федерации, то странной представляется ситуация, когда важнейшее доказательство было вывезено за пределы нашей страны», — добавил Грибаков.

Юрист уточнил, что об ответственности говорить рано, поскольку ведется только доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что «Новичок», которым «отравили» Навального, нашли на бутылках из номера томской гостиницы Xander Hotel. СМИ писали, что бутылки могли вывезти в Германию близкие Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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