Гинцбург высказался о побочных эффектах вакцины от коронавируса

У 14-15% провакцинированных появляются незначительные побочные эффекты, что считается нормой для препарата, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет «Интерфакс».

«Проявляющиеся температура 37,5-38 градусов, ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения — у 14-15% — для любой вакцины это нормально, сопоставимо с другими вакцинами», - сказал Гинцбург.

Он добавил, что из 600 человек, получивших вакцину, серьезных побочных эффектов не наблюдалось ни у кого.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В мире зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 22 млн человек выздоровели, около 950 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

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