В Монголии произошло землетрясение на границе с РФ

Землетрясение магнитудой 3,0 было зафиксировано в Монголии в районе поселения Хувсгел у границы с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 20.32 по мск. Его эпицентр располагался в 20 км от границы с Россией, в 260 км к востоку от Кызыла.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке

— У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

— Жители Северных Курил ощутили четырехбалльное землетрясение