Почти 30 населенных пунктов Хабаровского края пострадали из-за паводков

Резкий подъем уровня воды в Амуре привел к подтоплениям 27 населенных пунктов населенных пунктов на территории Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В 27 населенных пунктах 6 муниципальных образований остаются подтопленными 25 жилых домов, 1952 земельных, приусадебных и дачных участков, а также и 35 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог», — говорится в сообщении пресс-службы.

По состоянию на 18 сентября, уровень воды в Амуре составил 618 см, поднявшись на 21 см за сутки. Опасным для города считается отметка в 600 см.

В самом Хабаровске оказалась полностью затоплена часть прогулочной зоны на берегу реки, 46 дворов и 2 участка дороги. Также оказались подтоплены 1,5 тыс. дачных участков.

Спасатели ожидают пик паводков в городе на выходных. Ведутся активные работы по подготовке к удару стихии.

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