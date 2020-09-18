В Москве 18 сентября ожидается небольшой дождь и до 13°С

В Москве в пятницу, 18 сентября, ожидается до +13°С, облачная погода и небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +11...+13°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c, вероятны порывы до 17 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +6...+8°С. Ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы так же будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 738 мм ртутного столба, а ночью — 742 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.