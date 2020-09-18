Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Михаил Кириллов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.32 мск, в Домодедово оказались задержаны шесть рейсов и еще 7 были отменены. В свою очередь, во Внуково два вылета задержано и два — отменено.
В это же время в Шереметьево задержали один рейс, а три вылета отменили.
Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.
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