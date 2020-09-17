В ресторане Киева при взрыве пострадали два человека

В историческом центре Киева в ресторане произошел взрыв, из-за чего минимум двое пострадали, сообщил телеканал «Украина-24».

«Несколько минут назад стало известно о взрыве в ресторане на Андреевском спуске», — сказала ведущая.

Двух пострадавших уже госпитализировали. Причины взрыва пока не уточняются.

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