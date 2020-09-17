Задержан подозреваемый в поджоге красноярской клиники мужчина

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчины, который сбежал после пожара в наркологической клинике в Красноярске, в результате которого погибли четверо пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Задержан нашими сотрудниками краевого уголовного розыска. В Козульском районе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске в результате пожара погибли четыре человека, еще несколько были госпитализированы. В красноярском управлении Следственного комитета назвали причиной возгорания поджог. Благодаря видео с камер внутреннего наблюдения следователи установили, что один из пациентов поджег предметы интерьера в клинике и скрылся с места преступления.

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