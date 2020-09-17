Минобрнауки изменило порядок приема в вузы

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства.

Так, в частности, теперь разрешено проведение единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки. Также устанавливается обязательность сохранения возможности подавать документы в электронной форме.

Вузы смогут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. У вузов появится возможность самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе — от двух до десяти. Вузы также смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов.

Кроме того, поступающие смогут внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме, например, по другой специальности.

Данные изменения вступят в силу с 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Изолируют группами: коронавирус проник в вузы

— Поступившие в российские вузы иностранцы смогут въехать в страну в сентябре

— Рекордное число первокурсников поступило в 2020 году в единственный медколледж на Камчатке