Минобрнауки изменило порядок приема в вузы
Минобрнауки России утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте ведомства.
Так, в частности, теперь разрешено проведение единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки. Также устанавливается обязательность сохранения возможности подавать документы в электронной форме.
Вузы смогут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. У вузов появится возможность самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе — от двух до десяти. Вузы также смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов.
Кроме того, поступающие смогут внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме, например, по другой специальности.
Данные изменения вступят в силу с 2021 года.
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