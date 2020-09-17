В Индии зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19

За прошедший день в Индии выявлен наибольший суточный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, там зафиксировали свыше 97,8 тысячи новых заражений.

Отмечается, что в настоящий момент Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Этот показатель там превышает 5,11 млн человек.

При этом уже вылечились от коронавируса в Индии больше 4 млн граждан.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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